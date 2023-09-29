Предсказан дальнейший рост цен на нефть

Аналитик Юшков: цены на нефть превысят $100 за баррель до конца 2023 года

Цены на нефть продолжат расти и в октябре-декабре текущего года стоимость барреля марки Brent может превысить 100 долларов, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, мнение которого приводит «Газета.Ru».

Как отметил специалист, на фоне этого экспортная пошлина на топливо в России также будет увеличиваться, что приведет к росту доходов российского бюджета. Юшков напомнил, что в первом полугодии российский бюджет получил меньше доходов от экспорта нефти, чем ожидалось. Согласно оценке Минфина, они сократились на 47 процентов в годовом выражении, до 3,38 триллиона рублей.

«Сейчас мы получаем больше, чем заложено в бюджет. Во многом это компенсация недополученной экспортной выручки за январь-август», — уточнил эксперт. По данным аналитиков, текущая стоимость российской нефти флагманской марки Urals составляет 85-86 долларов за баррель.

С 1 октября экспортная пошлина на нефть в России увеличится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну. В настоящее время она составляет 21,4 доллара за тонну. В сентябре пошлина повышалась на 4,5 доллара, в августе — на 1,3 доллара.