Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 29 сентября 2023Ценности

Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

Селеста Барбер

Селеста Барбер. Кадр: видео @celestebarber

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимки телезвезды Кайли Дженнер в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница снялась в рекламе бренда Acne Studios в сером нижнем белье и широких джинсах с заниженной линией талии. При этом на тело знаменитости нанесли грязь, а волосы распустили. В то же время в руках она держала небольшую сумку упомянутой марки. Среди прочего визажисты нанесли на лицо бизнесвумен нюдовый макияж.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: рекламная кампания бренда Acne Studios

Барбер, в свою очередь, спародировала рекламный кадр Дженнер. Блогерша сфотографировалась в аналогичной одежде и грязью на теле и лице. Инфлюэнсер продемонстрировала жировые складки на теле, а от мейкапа она отказалась. «Первый пять минут после начала каникул у детей», — подписала она публикацию, которая развеселила ее подписчиков.

В августе 2021 года Селеста Барбер уже повторяла фото Кайли Дженнер. На оригинальных кадрах Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях и окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийка также снялась на ступенях дома, однако вместо сумок Louis Vuitton вокруг нее множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

    В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

    В Генштабе назвали продолжительность службы по призыву с 1 октября

    Переставшая дышать женщина внезапно вернулась к жизни

    Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в предсезонном матче НХЛ

    В России пригрозили Китаю остановкой поставок электричества

    Кадыров назвал место для строительства новой мечети в Москве

    В Южной Корее оценили возможную военную помощь КНДР для России

    Блогер из России узнал четыре странных стереотипа жителей США о РФ

    Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости