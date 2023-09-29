Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимки телезвезды Кайли Дженнер в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница снялась в рекламе бренда Acne Studios в сером нижнем белье и широких джинсах с заниженной линией талии. При этом на тело знаменитости нанесли грязь, а волосы распустили. В то же время в руках она держала небольшую сумку упомянутой марки. Среди прочего визажисты нанесли на лицо бизнесвумен нюдовый макияж.

Кайли Дженнер Фото: рекламная кампания бренда Acne Studios

Барбер, в свою очередь, спародировала рекламный кадр Дженнер. Блогерша сфотографировалась в аналогичной одежде и грязью на теле и лице. Инфлюэнсер продемонстрировала жировые складки на теле, а от мейкапа она отказалась. «Первый пять минут после начала каникул у детей», — подписала она публикацию, которая развеселила ее подписчиков.

В августе 2021 года Селеста Барбер уже повторяла фото Кайли Дженнер. На оригинальных кадрах Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях и окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийка также снялась на ступенях дома, однако вместо сумок Louis Vuitton вокруг нее множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.