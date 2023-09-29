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18:11, 29 сентября 2023Экономика

Оптовые цены на бензин в России продолжили расти

Биржевая стоимость дизельного топлива снизилась на 1,77 процента

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Оптовые цены на бензин в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 29 сентября продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,42 процента, до 60 648 рублей за тонну. При этом цена топлива АИ-92 осталась практически без изменений по сравнению с предыдущим торговым днем — торги завершились на отметке 57 933 рубля за тонну (минус 0,03 процента).

В то же время дизель подешевел на 1,77 процента, цена снизилась до 62 074 рублей за тонну топлива.

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21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке и решения проблемы с дефицитом. Речь в нем идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать административные дела в отношении российских продавцов топлива из-за нарушения закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов. Так, белгородское подразделение службы возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», ростовское — в отношении «Газпромнефть-Региональные продажи», ставропольское УФАС России — в отношении «Гудвил-А» и «Реалграмм». По оценке ФАС, компании продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене.

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