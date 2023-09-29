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06:40, 29 сентября 2023Мир

В США заявили о разочаровании американцев из-за страха Байдена перед Путиным

WSJ: Байден разочаровал американцев страхом перед Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден разочаровал американских избирателей своей нерешительностью в вопросах военной помощи Украине, которая была вызвана страхом перед российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается в материале, американский лидер намеренно затягивал поставки вооружения Киеву, поскольку опасался реакции президента России. «Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — указывают авторы статьи.

Помимо этого, по словам издания, американцы недовольны тем, что глава страны неспособен объяснить необходимость поддержки Украины.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда. Уточняется, что деятельность президента одобряют 41 процент зарегистрированных избирателей и не одобряют 56 процентов избирателей.

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    Марина Совина
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