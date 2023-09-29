Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру во время пляжного отдыха. Скриншот из нового выпуска реалити «Кардашьян» публикует Daily Mail.

26-летняя бизнесвумен отправилась в город Кабо Сан Лукас, Мексика, вместе с сестрами Кендалл, Хлои и Ким. На размещенных кадрах знаменитость позирует вместе с родственницами на шезлонге в бикини черного цвета. На фото ее длинные волосы распущены, а на лице отсутствует макияж.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер сфотографировали во время поцелуя с актером Тимоти Шаламе. Папарацци запечатлели пару на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что роман у звезд продолжается с января 2023 года. Отмечалось, что они вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.