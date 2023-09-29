Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:06, 29 сентября 2023Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру во время пляжного отдыха. Скриншот из нового выпуска реалити «Кардашьян» публикует Daily Mail.

26-летняя бизнесвумен отправилась в город Кабо Сан Лукас, Мексика, вместе с сестрами Кендалл, Хлои и Ким. На размещенных кадрах знаменитость позирует вместе с родственницами на шезлонге в бикини черного цвета. На фото ее длинные волосы распущены, а на лице отсутствует макияж.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Ранее в сентябре Кайли Дженнер сфотографировали во время поцелуя с актером Тимоти Шаламе. Папарацци запечатлели пару на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что роман у звезд продолжается с января 2023 года. Отмечалось, что они вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

    Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

    США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

    Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

    Жилая многоэтажка загорелась на юге Москвы

    В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

    Помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

    На Западе указали на необходимость признать реальность нацизма на Украине

    Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости