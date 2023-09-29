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14:55, 29 сентября 2023Россия

Путин встретился с участниками боя у Урожайного

Президент Путин встретился с участниками боя в районе поселка Урожайное

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции, которые отличились в бою около поселка Урожайное. Трансляцию встречи ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

В мероприятии приняли участие рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени Вишневского ко встрече подключился старший сержант Виктор Хамаганов.

Глава государства поблагодарил бойцов за проявленные героизм на поле боя.

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25 сентября распространилось видео, на котором было видно, как пятеро российских военнослужащих отразили атаку украинских штурмовиков.

Бойцы рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день предприняли две попытки атаковать опорный пункт России превосходящими силами. Противнику не удалось пробить оборону 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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    Никита Абрамов
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