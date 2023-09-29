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10:17, 29 сентября 2023Россия

Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

Shot: под Брянском сбили беспилотник, начиненный взрывчаткой и подшипниками

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненный взрывчаткой и шарикоподшипниками, попытался атаковать Брянскую область. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, самодельный дрон был уничтожен накануне, его обломки упали в лесу в трех километрах от села Ширяевка Гордеевского района. Беспилотник нес на себе 1,5 килограмма пластида, 0,5 килограмма тротила и 15 килограммов поражающих элементов.

Как пишет канал, пострадавших и разрушений нет. Обломки дрона передали в Следственный комитет.

Накануне на подлете к Брянску средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник, который нес на себе около одного килограмма взрывчатки С-4, а также кумулятивный заряд КЗ-6. По данным источника Shot, летательный аппарат пытался атаковать офис компании «Транснефть — Дружба».

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    Константин Лысяков
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