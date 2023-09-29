Эфиопия разрешила вывозить кофе понемногу

Из Эфиопии после полного запрета разрешили вывозить до двух килограммов кофе

Власти Эфиопии уточнили, что туристам все же можно будет вывозить из страны кофе, но понемногу. Согласно новым данным, приведенным в Telegram-канале посольства России, для личного пользования каждый путешественник сможет взять с собой до двух килограммов этого продукта.

Российские дипломаты привели скорректированную информацию со ссылкой на разъяснение, полученное от таможенных властей Эфиопии.

Кофе является главным экспортным продуктом страны. Вместе с Бразилией, Вьетнамом, Колумбией и Индонезией она входит в мировую пятерку лидеров по производству этого продукта. О запрете его вывоза из Эфиопии, введенном для авиапассажиров, стало известно в начале недели.

Таможенники с 22 сентября начали изымать кофе у иностранцев, покидающих страну. Туристам рекомендовали учесть эту информацию при планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.