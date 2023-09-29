Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:27, 29 сентября 2023Экономика

Эфиопия разрешила вывозить кофе понемногу

Из Эфиопии после полного запрета разрешили вывозить до двух килограммов кофе

Фото: Michael Tewelde / Globallookpress.com

Власти Эфиопии уточнили, что туристам все же можно будет вывозить из страны кофе, но понемногу. Согласно новым данным, приведенным в Telegram-канале посольства России, для личного пользования каждый путешественник сможет взять с собой до двух килограммов этого продукта.

Российские дипломаты привели скорректированную информацию со ссылкой на разъяснение, полученное от таможенных властей Эфиопии.

Кофе является главным экспортным продуктом страны. Вместе с Бразилией, Вьетнамом, Колумбией и Индонезией она входит в мировую пятерку лидеров по производству этого продукта. О запрете его вывоза из Эфиопии, введенном для авиапассажиров, стало известно в начале недели.

Таможенники с 22 сентября начали изымать кофе у иностранцев, покидающих страну. Туристам рекомендовали учесть эту информацию при планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

    Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

    Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

    Организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области задержали

    Российский телеканал выдал кадры с польским городом за Калининград

    Работающим и неработающим пенсионерам увеличат пенсию в 2024 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости