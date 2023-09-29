Парикмахеры раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос

Редакторы Glamour совместное с парикмахерами раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, данный косметический продукт предназначен для восстановления прядей после очищения шампунем, который лишает их естественных масел. В связи с этим представитель бренда L’Oréal Professionnel Мин Ким призвал после мытья головы отжимать волосы от лишней воды. «Еще одна ошибка — наносить кондиционер на слишком влажные волосы... Удаление излишков воды перед нанесением кондиционера позволяет кондиционеру глубже проникнуть в пряди», — объяснил он.

Кроме того, средство необходимо наносить только на середину и концы локонов. По мнению стилиста Дэна Уильямса, использование кондиционера на корнях может привести к закупорке фолликулов, а затем вызвать раздражение кожи головы и облысение. «Это особенно важное правило для тех, у кого от природы тонкие или ломкие волосы», — предупредил он.

В заключение собеседники издания порекомендовали тщательно промывать концы, чтобы полностью смыть кондиционер. Если этого не сделать, то после сушки волосы могут остаться жирными.

В августе стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам правильный способ применения сухого шампуня. Специалист объяснил, что средство не нужно наносить на грязные волосы. К нему необходимо прибегнуть сразу после укладки.