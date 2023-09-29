Десятки тысяч бразильцев столкнулись с дефицитом воды из-за угрожающего явления

Reuters: более 110 тысяч бразильцев столкнулись с дефицитом воды из-за засухи

Десятки тысяч бразильцев столкнулись с нехваткой воды из-за экстремальной засухи на фоне природного явления Эль-Ниньо. О том, что они пострадали от ее дефицита из-за угрожающего явления, сообщает Reuters.

Засуха настигла Амазонскую низменность, которая занимает треть территории страны. Из-за нее в некоторых реках, протекающих по тропическим лесам, сильно упал уровень воды, что привело к тому, что местные жители стали находить тела дельфинов. Кроме того, в водоемах скопилась дохлая рыба. В свою очередь, это ухудшило качество воды, которую население активно использует для бытовых нужд и питья. Помимо этого, местные жители указали на «удушающий» запах гниющих животных, стоящий возле рек.

Всего в результате засухи, по официальным данным, пострадали более 110 тысяч человек. Столкнувшиеся с дефицитом воды жители Амазонии перестали пить воду из рек и рассказали, что им ее привозят из города. Помимо этого, они временно не могут ловить там рыбу и испытывают трудности с пропитанием.

Причиной экстремальной засухи стал природный феномен Эль-Ниньо, нагревающий поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана. Из-за экстремально низкого числа осадков уровень воды в реках Амазонии приблизился к рекордно низкому уровню 2010 года, а 15 районов оказались в чрезвычайной ситуации. Экологи предполагают, что обмеление рек в условиях изменения климата в будущем станет новой нормой. Они отметили, что властям стоит лучше готовиться к таким событиям. В свою очередь, в правительстве заявили, что готовят целевую группу для оказания экстренной помощи пострадавшим жителям.

В этот же день стало известно, что уровень воды в реке Миссисипи понизился до рекорда прошлого года.