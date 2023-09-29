Медведев посетил место испытаний советских баллистических ракет
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил место испытаний советских баллистических ракет, пишет РИА Новости.
Речь идет о полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области. Там экс-президент России присутствовал при испытательном пуске модернизированной высокоточной ракеты.
Медведев подчеркнул, что испытанный образец рассчитан на использование в зоне спецоперации. Он имеет улучшенные характеристики дальности полета и точности поражения цели, пояснил политик.
Россия будет модернизировать военную технику с учетом новейших образцов вооружений Запада, пообещал зампред Совбеза.
В августе Медведев рассказал, что Россия производит оружие в объемах, превышающих потребности Минобороны.
Тогда он указывал, что отечественный оборонно-промышленный комплекс работает в три смены.