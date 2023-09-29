Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил место испытаний советских баллистических ракет, пишет РИА Новости.

Речь идет о полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области. Там экс-президент России присутствовал при испытательном пуске модернизированной высокоточной ракеты.

Медведев подчеркнул, что испытанный образец рассчитан на использование в зоне спецоперации. Он имеет улучшенные характеристики дальности полета и точности поражения цели, пояснил политик.

Россия будет модернизировать военную технику с учетом новейших образцов вооружений Запада, пообещал зампред Совбеза.

В августе Медведев рассказал, что Россия производит оружие в объемах, превышающих потребности Минобороны.

Тогда он указывал, что отечественный оборонно-промышленный комплекс работает в три смены.