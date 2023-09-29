В Грузии граждан Сербии вызвали на допрос по делу о госперевороте

СГБ Грузии вызвала на допрос граждан Сербии по делу о госперевороте

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии вызвала на допрос граждан Сербии из организации «Канвас» по делу о возможной попытке госпереворота. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

«Данная организация была ранее упомянута Службой госбезопасности, когда речь шла о подготовках гражданского переворота параллельно с процессом получения (Грузией — прим. «Ленты.ру») статуса кандидата в члены Евросоюза в октябре-декабре», — говорится в сообщении.