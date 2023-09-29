NYT: ближайших помощников Байдена допросили

Ближайших помощников Байдена допросили по делу о секретных документах, относящихся к периоду, когда он занимал пост вице-президента — с 2008 по 2016 год. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники издания, за последние девять месяцев «расследование достигло самых высоких уровней Белого дома» и различных министерств. Они отметили, что на допросе спецпрокурора Роберта Хёра побывали были помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и старший помощник Байдена Стив Рикетти.

Также были допрошены госсекретарь США Энтони Блинкен, занимавший ранее пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, который ранее возглавлял аналитический центр Байдена при Пенсильванском университете.

Ранее американский президент выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи. «Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется», — прокомментировал глава государства.