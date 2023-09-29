В Госдуме рассказали об индексации зарплаты одной категории граждан с 1 октября

Спикер ГД Володин: с 1 октября в РФ довольствие военнослужащих вырастет на 10,5%

С 1 октября в России будет проиндексирована зарплата одной категории граждан — военнослужащих и приравненных к ним лиц. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление приводится в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Довольствие проиндексируют на 10,5 процента. «Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров», — заявил Володин.

Также он сообщил, что с 1 октября вступят в силу изменения в сфере кредитования — банки будут обязаны указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии в кредитных договорах.

Отдельно в Госдуме сообщили о вступлении в силу закона о гражданстве, который упростит правила оформления российского паспорта для иностранных граждан, имеющих статус соотечественников.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступает в силу закон, который вводит штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации.