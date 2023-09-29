Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:36, 29 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали об индексации зарплаты одной категории граждан с 1 октября

Спикер ГД Володин: с 1 октября в РФ довольствие военнослужащих вырастет на 10,5%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 1 октября в России будет проиндексирована зарплата одной категории граждан — военнослужащих и приравненных к ним лиц. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление приводится в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Довольствие проиндексируют на 10,5 процента. «Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров», — заявил Володин.

Также он сообщил, что с 1 октября вступят в силу изменения в сфере кредитования — банки будут обязаны указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии в кредитных договорах.

Отдельно в Госдуме сообщили о вступлении в силу закона о гражданстве, который упростит правила оформления российского паспорта для иностранных граждан, имеющих статус соотечественников.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступает в силу закон, который вводит штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    В Южной Корее назвали способ избавить Северную Корею от ядерного оружия

    Российского учителя заставили уволиться из-за женского пальто и длинных волос

    В Новосибирске занялись реверс-инжинирингом трофейных дронов

    Бойцы ВСУ застрелили сослуживца для попадания в плен

    В России зафиксировали рекордный «бюджетный импульс»

    Соседи Пугачевой назвали певицу сухенькой старушкой в парике

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

    Маск осудил американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости