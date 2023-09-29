Туристку пристыдили за откровенное платье у популярной достопримечательности ЕС

The Sun: туристку пристыдили за откровенное платье у собора Сан-Марко в Венеции

Американскую туристку не захотели пускать в популярный у путешественников собор Сан-Марко в Венеции и пристыдили за откровенное платье. Своей историей она поделилась с изданием The Sun.

Нэнси Цзян (Nancy Jiang) приехала в ЕС из Нью-Йорка и в первую очередь хотела посетить одну из главных достопримечательностей города — базилику Святого Марка. По словам девушки, в тот день на улице было плюс 32 градуса, поэтому она надела белое льняное платье мини с открытыми плечами и без бретелей.

На входе в собор Цзян увидела, что для посетителей действует строгий дресс-код. Туристка купила в ближайшем ларьке футболку, надела ее поверх платья, а подол опустила пониже, но это не помогло ей избежать проблем.

Охранник остановил девушку и сказал ей что-то по-итальянски. «Мне не нужен был "Google Переводчик", чтобы понять, что он сказал несколько слов о моем характере и вкусе в моде, — возмутилась Цзян. — Он пристально посмотрел на меня, издав очень-очень драматический вздох, как будто мои обнаженные колени каким-то образом в одиночку убили его жену и двоих детей».

Тогда американке пришлось спустить платье еще ниже, чтобы прикрыть колени. Охранник снова пристально посмотрел на нее и спустя, как показалось Цзян, «десятилетие» он уступил и пропустил ее.

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