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17:06, 29 сентября 2023Путешествия

Туристку пристыдили за откровенное платье у популярной достопримечательности ЕС

The Sun: туристку пристыдили за откровенное платье у собора Сан-Марко в Венеции

Фото: @nj.running_wild

Американскую туристку не захотели пускать в популярный у путешественников собор Сан-Марко в Венеции и пристыдили за откровенное платье. Своей историей она поделилась с изданием The Sun.

Нэнси Цзян (Nancy Jiang) приехала в ЕС из Нью-Йорка и в первую очередь хотела посетить одну из главных достопримечательностей города — базилику Святого Марка. По словам девушки, в тот день на улице было плюс 32 градуса, поэтому она надела белое льняное платье мини с открытыми плечами и без бретелей.

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На входе в собор Цзян увидела, что для посетителей действует строгий дресс-код. Туристка купила в ближайшем ларьке футболку, надела ее поверх платья, а подол опустила пониже, но это не помогло ей избежать проблем.

Охранник остановил девушку и сказал ей что-то по-итальянски. «Мне не нужен был "Google Переводчик", чтобы понять, что он сказал несколько слов о моем характере и вкусе в моде, — возмутилась Цзян. — Он пристально посмотрел на меня, издав очень-очень драматический вздох, как будто мои обнаженные колени каким-то образом в одиночку убили его жену и двоих детей».

Тогда американке пришлось спустить платье еще ниже, чтобы прикрыть колени. Охранник снова пристально посмотрел на нее и спустя, как показалось Цзян, «десятилетие» он уступил и пропустил ее.

Ранее бразильскую модель и блогершу Кине-чан не пустили на авиарейс из-за откровенного киберпанк-наряда. Девушка надела черное бикини, босоножки на высоких каблуках и синий аниме-парик.

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    Мария Борисова
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