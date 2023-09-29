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12:09, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Видео со сдачей в плен бойцов ВСУ попытались выдать за кадры с российской ДРГ

На Украине выдали видео со сдачей в плен бойцов ВСУ за кадры с российской ДРГ

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попытался выдать видео со взятием в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за кадры с российской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Пост об этом появился в его Telegram-канале в четверг, 28 сентября.

«Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии», — написал Ермак, выложив видео. Впоследствии этот пост пропал из его канала.

В действительности ролик, опубликованный Ермаком и выдаваемый за взятие в плен российской ДРГ, ранее выкладывали российские медиа, в том числе военкоры. 18 сентября его выложил Telegram-канал Readovka. «Украинские солдаты предпочли жизнь и сдались в плен на Сватово-Кременном направлении», — говорилось в посте. 19 сентября те же кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», также заявив, что на них показана сдача в плен украинских военнослужащих.

Утром 28 сентября, до того как кадры стали распространяться в украинских СМИ, тот же ролик показало российское Минобороны. «Очередные военнослужащие ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления», — сообщили в ведомстве.

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В ряде украинских Telegram-каналов посты о «взятии в плен российской ДРГ» впоследствии исчезли; предположительно, они могли быть удалены. В частности, помимо канала Ермака, это произошло с каналами «ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО», «Труха Украина».

Ранее в сентябре украинские Telegram-каналы попытались выдать снятое в 2022 году видео с мигрантами из США за кадры из Мариуполя, на которых людей якобы свозят в город для участия в голосовании.

Утверждения о взятии в плен российской ДРГ в форме ВСУ на Запорожском направлении широко распространились в украинских СМИ и соцсетях. В российских медиа информация не получила освещения, однако отдельные СМИ опубликовали опровержение фейка (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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