ВСУ ударили ракетой по гостинице в ДНР со строителями из Ленобласти

Губернатор Дрозденко: ракета ВСУ влетела в здание гостиницы в Енакиево в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили ракету по гостинице в городе Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что в здании проживают строители из Ленобласти, приехавшие восстанавливать город. В результате обстрела пострадавших нет.

В 2023 году Ленинградская область восстанавливает 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске, включая ремонт и оснащение образовательных учреждений, восстановление жилых домов, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено свыше двух миллиардов рублей. На территории работают свыше 160 человек и 50 единиц техники.

23 сентября сообщалось, что ВСУ уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой в ДНР кассетными снарядами, полученными от стран НАТО. По словам сотрудников предприятия, обстрел продолжался около полутора часов, пострадали все машины, поскольку они находились на улице.