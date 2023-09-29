Четырехлетний мальчик застрял в эскалаторе и лишился пальцев на ноге

В Великобритании мальчик застрял ногой в эскалаторе и лишился пальцев

В Великобритании мальчик застрял ботинком в эскалаторе и лишился двух пальцев на ноге. Об этом сообщает Evening Standard.

Несчастный случай произошел 1 января в Лондоне. Ребенок вместе с матерью и отцом целый день гулял по городу, любовался достопримечательностями и смотрел на лондонский новогодний парад. Вечером он зашел с родителями в метро. Мальчик встал позади матери на эскалаторе, как вдруг его нога попала в отверстие между лентой и боковой стенкой движущейся лестницы. Стопу ребенка начало затягивать под ленту.

Мать стала в панике искать кнопку аварийной остановки, и в этот момент отец схватил мальчика и вытащил его ногу из эскалатора. В результате ребенку оторвало мизинец и часть безымянного пальца ноги. Проходивший мимо врач оказал помощь пострадавшему, а техник, работавший в метро, достал пальцы мальчика из эскалатора и положил их в лед. Ребенка срочно госпитализировали, однако врачам не удалось пришить ему пальцы.

Родители пострадавшего подали иск против компании Network Rail, владельца и оператора железнодорожной инфраструктуры в Великобритании. Юридическая компания, представляющая интересы семьи, считает, что эскалатор был либо неисправен, либо небезопасен, либо находился в аварийном состоянии. «Мы посчитали необходимым рассказать, что с нами произошло, чтобы родители знали, что нужно быть предельно бдительными при передвижении по Лондону», — заявил отец ребенка.

Ранее сообщалось, что в Китае девятилетняя девочка спасла мальчика, нога которого застряла в эскалаторе. Мать пострадавшего рассказала, что правая нога ребенка зацепилась за эскалатор и ее быстро затянуло под ленту.