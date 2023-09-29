В российском городе «нарядили» дорогу у мэрии

В Красноярском крае «нарядили» дорогу у мэрии Лесосибирска

В городе Лесосибирске в Красноярском крае неизвестные разложили одежду на автомобильной дороге рядом со зданием мэрии. Об этом сообщает издание «Подъем».

Предметы гардероба выложили вдоль разделительной полосы. В администрации российского города заявили, что пока не поняли, чем является произошедшее: инсталляцией или хулиганством. Отмечается, что ранее подобные акции уже происходили.

«Это вот не так далеко от здания администрации, параллельная дорога. И это не один раз – раза три или четыре уже было точно. Не понятно, кто это все делает», — рассказали власти. В управлении городского хозяйства попросили граждан перестать оставлять одежду на проезжей части, так как это приводит «к дополнительным расходам дефицитного дорожного фонда города».

Ранее в Иркутске гипсовые слепки вагин оказались разбросаны по проезжей части после ДТП с перевозившим их грузовиком. По данным СМИ, предметы являются частью личной коллекцией неизвестных владельцев. В сеть попало видео с места происшествия.