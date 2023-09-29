Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:39, 29 сентября 2023Среда обитания

В российском городе «нарядили» дорогу у мэрии

В Красноярском крае «нарядили» дорогу у мэрии Лесосибирска

В городе Лесосибирске в Красноярском крае неизвестные разложили одежду на автомобильной дороге рядом со зданием мэрии. Об этом сообщает издание «Подъем».

Предметы гардероба выложили вдоль разделительной полосы. В администрации российского города заявили, что пока не поняли, чем является произошедшее: инсталляцией или хулиганством. Отмечается, что ранее подобные акции уже происходили.

«Это вот не так далеко от здания администрации, параллельная дорога. И это не один раз – раза три или четыре уже было точно. Не понятно, кто это все делает», — рассказали власти. В управлении городского хозяйства попросили граждан перестать оставлять одежду на проезжей части, так как это приводит «к дополнительным расходам дефицитного дорожного фонда города».

Ранее в Иркутске гипсовые слепки вагин оказались разбросаны по проезжей части после ДТП с перевозившим их грузовиком. По данным СМИ, предметы являются частью личной коллекцией неизвестных владельцев. В сеть попало видео с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

    iPhone 13 подешевел в России

    В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

    Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым добровольцев

    В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

    Стало известно число переехавших из Карабаха в Армению людей

    Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

    Тело заслуженного деятеля культуры России нашли на улице в Москве

    АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada X-Cross 5

    В мордовском лесу задержали двух наркокурьеров с портфелем гашиша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости