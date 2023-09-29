Челябинцы смогут посмотреть документальные фильмы о необычных семьях

Челябинцы смогут посмотреть фильмы проекта «Реальные истории семей Южного Урала»

Жителей Челябинска приглашают на показ цикла документальных фильмов проекта «Реальные истории семей Южного Урала». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие состоится 4 октября в Международном институте дизайна и сервиса. Зрители смогут посмотреть короткометражные картины о пяти необычных семьях: среди них есть многодетные, семьи с особенным или приемным ребенком, а также семья рок-музыкантов.

Отмечается, что два фильма покажут впервые. Так, «Дар любви» посвящен семье, преодолевшей тяжелую болезнь ребенка, а «В поисках приключений!» — путешествиям многодетной семьи.

Проект «Реальные истории семей Южного Урала» реализуется совместно с АНО «Cоюз родителей» с использованием гранта Губернатора на развитие гражданского общества для физических лиц, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», где содержатся более 50 кошек и собак, подобранных на улице.