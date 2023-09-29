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13:17, 29 сентября 2023Моя страна

Челябинцы смогут посмотреть документальные фильмы о необычных семьях

Челябинцы смогут посмотреть фильмы проекта «Реальные истории семей Южного Урала»

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

Жителей Челябинска приглашают на показ цикла документальных фильмов проекта «Реальные истории семей Южного Урала». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие состоится 4 октября в Международном институте дизайна и сервиса. Зрители смогут посмотреть короткометражные картины о пяти необычных семьях: среди них есть многодетные, семьи с особенным или приемным ребенком, а также семья рок-музыкантов.

Отмечается, что два фильма покажут впервые. Так, «Дар любви» посвящен семье, преодолевшей тяжелую болезнь ребенка, а «В поисках приключений!» — путешествиям многодетной семьи.

Проект «Реальные истории семей Южного Урала» реализуется совместно с АНО «Cоюз родителей» с использованием гранта Губернатора на развитие гражданского общества для физических лиц, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», где содержатся более 50 кошек и собак, подобранных на улице.

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    Карина Черных
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