Среда обитания
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19:58, 29 сентября 2023Среда обитания

Нью-Йорк частично затопило

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за ливней и наводнений

Фото: Bing Guan / Globallookpress.com

Утром в Нью-Йорке за несколько часов выпала месячная норма осадков, из-за чего некоторые районы города затопило. В связи с этим губернатор города Кэти Хокул объявила режим ЧС и призвала жителей по возможности не выходить из домов. Об этом сказано в ее аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

Например, от сильного наводнения пострадали Лонг-Айленд, Коннектикут и Нью-Джерси. Из-за ливней начались перебои в работе аэропортов и общественного транспорта. В частности, власти закрыли несколько линий метро.

От сильнейших наводнений после нескольких месяцев аномальной жары страдают и другие страны мира. В том числе, изменение климата усилило проливные дожди и наводнения, которые обрушились на Западно-Капскую провинцию Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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    Нина Ташевская
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