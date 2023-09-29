Женщина решила заморозить яйцеклетки и нашла у себя угрожающую жизни болезнь

Американка обнаружила у себя рак яичников, решившись на заморозку яйцеклеток

Американка Морган Беллок в 2017 году решилась на заморозку яйцеклеток, чтобы спланировать рождение ребенка позже, но нашла у себя угрожающую жизни болезнь. На историю, которую 40-летняя женщина рассказала в передаче Today, обратило внимание издание People.

Врачи назначили Морган ультразвуковое исследование, обнаружившее опухоль в яичнике. Стимуляцию яичников гормонами, чтобы изъять и заморозить яйцеклетки, при наличии опухоли делать было нельзя, и женщине была назначена срочная операция. Как выяснилось после хирургического вмешательства, опухоль не только была злокачественной, но и принадлежала к редкой агрессивной форме рака.

Как правило, развитие рака яичников сопровождается вздутием живота, болью, проблемами с мочеиспусканием и пищеварением, но Морган симптомов не чувствовала. «И это самое страшное. Я регулярно ходила к врачу, следила за собой, и это был шок, потому что симптомов не было. Рак был на очень ранней стадии», — рассказала она.

Правый яичник женщины пришлось удалить полностью и начать лечение. Оно прошло успешно: сейчас Морган вошла в ремиссию и собирается завести детей.

Ранее 24-летняя жительница США Морган Бейли незадолго до инсульта заметила, что ее ресницы на одном глазу изменились и стали прямыми. По ее словам, после приступа правая часть ее тела осталась парализованной и ей пришлось заново учиться ходить, говорить и писать.