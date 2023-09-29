Врач предупредила об осложнениях при камнях в желчном пузыре

Терапевт Бакшутова: из-за камней в желчном может развиться механическая желтуха

Из-за образования камней в желчном пузыре может развиться механическая желтуха и другие болезни, предупредила терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова. Об этих осложнениях врач рассказала «Ленте.ру».

Бакшутова пояснила, что камни в желчном пузыре образуются из-за нарушения состава желчи или из-за сбоя в ее оттоке. При этом лечить само наличие камней в желчном пузыре нецелесообразно. К терапии прибегают, если у пациента появились осложнения из-за закупорки камнями желчевыводящих путей.

Среди осложнений — холецистит, водянка, перфорация или даже пролежень стенки желчного пузыря, а также — холангит, механическая желтуха, стеноз находящегося на пути в двенадцатиперстную кишку сосочка. Осложнения могут затронуть и ближайшие органы: печень, поджелудочную железу, кишечник Ольга Бакшутова терапевт

Камни в желчном пузыре чаще образуются у женщин из-за особенностей гормональной системы, рассказала врач. Также в зоне риска находятся люди с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, ожирением.

Резкое снижение веса и несбалансированная диета, редкие приемы пищи тоже могут увеличивать риск образования камней в желчном пузыре

По словам собеседницы «Ленты.ру», распознать приступ желчекаменной болезни можно по желчной колике. Это как правило приступообразная боль в правом подреберье, но также может быть тошнота, рвота, повышением температуры, озноб, объяснила врач.

Лечение желчекаменной болезни проводят тремя способами, отметила терапевт. Так, врач может назначить препараты для растворения камней, а может назначить бесконтактную литотрипсию — дробление камней. Самый радикальный метод — это операция, чаще лапароскопическая, во время которой удаляют весь орган, заключила Бакшутова.

Ранее гепатолог Андрей Якушев назвал способы избежать образования камней в желчном пузыре. По его словам, для профилактики болезни нужно правильно питаться и вести активный образ жизни.