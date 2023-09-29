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08:04, 29 сентября 2023Ценности

Блогерша показала простые способы сэкономить место в гардеробе

Кадр: @mama_mila_ / TikTok

Австралийка показала простые способы сэкономить место в гардеробе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в https://www.tiktok.com/@mama_mila_.

Блогерша Шантель Мила, более известная в соцсетях по нику @Mama_Mila_, дала рекомендации, которые помогают ей уместить большее количество вещей в шкафу. Так, в первую очередь она посоветовала размещать джинсы на вешалке. При этом петлю на поясе нужно зафиксировать на крючке. В то же время длинные платья инфлюэнсерша предлагает хранить на двух вешалках, чтобы их подолы не мялись под тяжестью других вещей.

Кроме того, женщина порекомендовала хранить в ящиках шкафа джемперы не горизонтально, а вертикально. Благодаря такому методу можно не тратить время на поиск того изделия, которое хочется надеть прямо сейчас. Что касается хранения джемперов в гардеробе, то Мила призвала размещать их, закидывая рукава поверх вешалок. По ее словам, это поможет избежать появления впадин на плечах одежды.

В заключение автор видео показала, как правильно хранить костюмы. Юзерша объяснила, что с помощью кольца от жестянок банки можно сделать двойную вешалку. «Поместите маленькое отверстие в кольце на крючок одной вешалки, а затем поместите крючок другой вешалки в большое. В итоге у вас получатся две соединенные вешалки, которые идеально подходят для хранения комплектов одежды», — отметила она.

Ранее Шантель Мила раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках. Специалистка рассказала, что наполняет ванну горячей водой и добавляет в нее четверть стакана стирального порошка и пятновыводителя. Затем она погружает изделия в полученную смесь.

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    Мария Винар
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