Выброс ядовитого газа произошел в российском городе

В Ангарске Иркутской области произошел выброс ядовитых паров хлора

Выброс ядовитого газа произошел в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, в 251-м квартале города разгерметизировались баки, в которых хранилось концентрированное вещество для дезинфекции бассейнов, в составе которого был хлор, и ядовитые пары газа оказались в воздухе.

Емкости с веществом хранились в 50 метрах от жилых домов, однако во время утечки ветер дул в противоположную сторону. Жители района почувствовали удушье и успели вызвать спасателей.