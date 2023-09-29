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18:06, 29 сентября 2023Россия

Выброс ядовитого газа произошел в российском городе

В Ангарске Иркутской области произошел выброс ядовитых паров хлора

Выброс ядовитого газа произошел в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, в 251-м квартале города разгерметизировались баки, в которых хранилось концентрированное вещество для дезинфекции бассейнов, в составе которого был хлор, и ядовитые пары газа оказались в воздухе.

Емкости с веществом хранились в 50 метрах от жилых домов, однако во время утечки ветер дул в противоположную сторону. Жители района почувствовали удушье и успели вызвать спасателей.

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