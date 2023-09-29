«Газпром» обвинили в больших расходах для одного города

Беглов: переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы вместо доходов

Переезд крупнейшей российской энергетической компании «Газпром», которая сменила место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург, должен был принести бюджету Северной столицы большие доходы, однако обернулся для него серьезными тратами. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Если для всех "Газпром" — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал он.

Петербург практически не получает от компании никаких доходов и пока только расходует значительную часть средств из бюджета на благоустройство территории, которую занял «Газпром». Например, было построено несколько магистралей для подъезда к офисной башне компании и создана транспортная развязка. Причем строительство пока не закончилось: сейчас власти города строят переход через развязку и расширяют внутриквартальную дорожную сеть, объяснил Беглов.

Губернатор добавил, что видит два варианта развития событий: либо Федерация должна выделять «Газпрому» соответствующие деньги, либо за текущий год должен быть полностью выполнен протокол компенсации выпадающих доходов. В 2023 году федеральный бюджет должен выделить на это 47 миллиардов рублей — сумма будет взята из бюджета Москвы.

По оценкам РБК, совокупный вклад группы «Газпрома» в бюджет Петербурга должен был составить примерно 150 миллиардов рублей. В таком случае вклад компании составил бы около четверти доходной части бюджета города.

На данный момент в Санкт-Петербурге «Газпрому» принадлежит «Лахта Центр» высотой 462 метра, там находится штаб-квартира компании. В мае 2021 года компания объявила о планах построить «Лахта Центр 2», который достигнет в высоту 703 метров, а позже и «Лахта Центр 3».

