Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:48, 29 сентября 2023Среда обитания

«Газпром» обвинили в больших расходах для одного города

Беглов: переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы вместо доходов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Переезд крупнейшей российской энергетической компании «Газпром», которая сменила место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург, должен был принести бюджету Северной столицы большие доходы, однако обернулся для него серьезными тратами. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Если для всех "Газпром" — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал он.

Петербург практически не получает от компании никаких доходов и пока только расходует значительную часть средств из бюджета на благоустройство территории, которую занял «Газпром». Например, было построено несколько магистралей для подъезда к офисной башне компании и создана транспортная развязка. Причем строительство пока не закончилось: сейчас власти города строят переход через развязку и расширяют внутриквартальную дорожную сеть, объяснил Беглов.

Материалы по теме:
Назло рекордам Самые-самые здания России: высокие, объемные, деревянные, бронзовые, звездные
Назло рекордамСамые-самые здания России: высокие, объемные, деревянные, бронзовые, звездные
9 марта 2016
Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Достучаться до небес10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
14 марта 2021

Губернатор добавил, что видит два варианта развития событий: либо Федерация должна выделять «Газпрому» соответствующие деньги, либо за текущий год должен быть полностью выполнен протокол компенсации выпадающих доходов. В 2023 году федеральный бюджет должен выделить на это 47 миллиардов рублей — сумма будет взята из бюджета Москвы.

По оценкам РБК, совокупный вклад группы «Газпрома» в бюджет Петербурга должен был составить примерно 150 миллиардов рублей. В таком случае вклад компании составил бы около четверти доходной части бюджета города.

На данный момент в Санкт-Петербурге «Газпрому» принадлежит «Лахта Центр» высотой 462 метра, там находится штаб-квартира компании. В мае 2021 года компания объявила о планах построить «Лахта Центр 2», который достигнет в высоту 703 метров, а позже и «Лахта Центр 3».

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

    Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

    Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

    Организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области задержали

    Российский телеканал выдал кадры с польским городом за Калининград

    Работающим и неработающим пенсионерам увеличат пенсию в 2024 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости