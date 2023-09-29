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11:49, 29 сентября 2023Среда обитания

Выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку сравнили

«Метриум»: аренда квартиры оказалась выгоднее ее покупки в ипотеку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Аренда квартиры в Москве оказалась выгоднее ее покупки в ипотеку. Выгоду способов обзавестись жильем сравнили аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

В качестве примера для рассмотрения эксперты взяли двухкомнатную квартиру — наиболее типичный вариант жилья для небольшой семьи. Средняя стоимость «двушек» в массовых новостройках столицы — 17 миллионов рублей. Льготная ставка по ипотеке в 8 процентов распространится в этом случае на 12 миллионов рублей. То есть 5 миллионов рублей банк выдаст на рыночных условиях (в среднем 14 процентов годовых).

Так, при первоначальном взносе 20 процентов и сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж будет равен 117,4 тысячи рублей, подсчитали аналитики. При этом снять похожую квартиру получится дешевле — в среднем за 75 тысяч рублей в месяц.

Если рассматривать двухкомнатные квартиры бизнес-класса, то купить такой объект на первичном рынке получится за 27,7 миллиона рублей. Ежемесячный платеж по комбинированной ипотеке составит 274,1 тысячи рублей, а аренда аналогичного жилья обойдется около 140 тысяч рублей в месяц. Похожее соотношение актуально и для премиальных квартир, уточнили спецалисты.

«Платежи по жилищным кредитам обычно выше арендных ставок. Но эта разница нивелируется тем, что ипотека подразумевает право владения, пользования и распоряжения недвижимостью. К тому же плата за аренду со временем растет, тогда как ежемесячный платеж по кредиту не повышается, более того, есть возможность его выгодно рефинансировать», — пояснили в «Метриуме».

Ранее эксперты финансового маркетплейса «Сравни» оценили выгоду ипотеки и аренды квартиры на вторичном рынке и пришли к выводу, что лучше брать кредит на жилье.

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    Нина Ташевская
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