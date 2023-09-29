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10:46, 29 сентября 2023Ценности

Ивлеева поделилась фото в металлическом бюстгальтере

Фото: @_agentgirl_

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша примерила ярко-красную длинную юбку на низкой посадке и тонкий черный пояс. Помимо этого, она надела бюстгальтер из металлических нитей, украшенный многочисленными стразами и прикрывающий соски. При этом большая часть груди была оголенной.

На размещенном снимке видно, что звезда позировала в примерочной напротив зеркала, собрав волосы в пучок и распустив несколько передних прядей. Свой образ она дополнила аксессуарами в виде колец.

Ранее в сентябре Ивлеева без нижнего белья прогулялась по Парижу. Звезда снялась в вязаном разноцветном кардигане, надетом поверх прозрачного белого мини-платья с декором в виде кружева и пайеток.

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    Екатерина Ештокина
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