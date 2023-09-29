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16:15, 29 сентября 2023Ценности

Врач предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения обуви на каблуках

Травматолог Рашид Саидов: ежедневная ходьба на каблуках вызывает боли в спине

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Травматолог-ортопед Рашид Саидов предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения туфель на каблуках. Соответствующий материал появился на сайте издания aif.ru.

По словам врача, из-за этого могут возникнуть боли в спине и ступнях, а также воспаление сухожилий и связок. Кроме того, увеличивается риск получения травм, деформации стопы и развития варикоза, поскольку икры находятся в постоянном напряжении.

Чтобы избежать перечисленных проблем, Саидов посоветовал не носить туфли с каблуком выше четырех сантиметров, приобрести ортопедические стельки и обращать внимание на то, чтобы у обуви была широкая передняя часть. Кроме того, эксперт отметил опасность шпилек, поскольку они неустойчивы и могут привести к травме.

В мае блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции.

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    Мария Винар
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