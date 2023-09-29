Популярный российский ведущий рассказал об оскорбившей его на съемках звезде

Ведущий Каграманов рассказал, что на съемках его оскорбила звезда шоу-бизнеса

Популярный российский блогер, телеведущий и певец Роман Каграманов рассказал, что однажды на съемках телепрограммы некая звезда шоу-бизнеса оскорбила его, раскритиковав его карьеру. Неприятный случай он вспомнил в проекте «Закулисные истории», видео доступно на Rutube.

Каграманов пояснил, что звезда присутствовала на его шоу. По словам блогера, героиня, принадлежащая к миру шоу-бизнеса, высказла мнение о том, что она и ее коллеги могут считаться «мастодонтами» в этой сфере. «А кто-то просто пернул в камеру в социальных сетях, порыгал-попердел-покривлялся, и у него свое шоу на телевидении», — передал он примерное содержание ее слов, не назвав при этом имени обидчицы. Блогер воспринял сказанное на свой счет.

По словам ведущего, звезда произнесла эти слова достаточно громко. Сам Каграманов в этот момент находился рядом с ней. Он уточнил, что не стал выяснять отношения с женщиной, чтобы не портить съемку.

Блогер подчеркнул, что крайне негативно относится к такому поведению. «Если ты завистливый человек, если ты чувствуешь, что все, твое время закончилось, и ты ничего с этим не сделал, потерпи ты до конца мотора (съемки — прим. «Ленты.ру»), выйди в гримерку и обосри меня или другого артиста», — заключил он.

Ранее Каграманов рассказал о неудачной попытке пройти кастинг в юмористическое шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ. По словам шоумена, он плакал, получив отказ в попадании на проект.

Роман Каграманов родился и вырос в Краснодарском крае. В юности играл в КВН, снимал юмористические ролики для YouTube, занимался музыкой. Стал широко популярен в том числе благодаря блогу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Участвовал в ряде телепроектов. В 2021 году стал ведущим шоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница!», в 2022 году — проекта «Тревел Баттл».

