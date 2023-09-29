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12:00, 29 сентября 2023Мир

В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

Представитель ЕС: Брюссель готов оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Европейский союз (ЕС) и его члены готовы оказать дополнительную гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

«Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере пяти миллионов евро. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь», — заявил он.

Стано также призвал Азербайджан предоставить доступ международных наблюдателей в регион для осуществления мониторинга ситуации. Он добавил, что Баку несет ответственность за права армян Нагорного Карабаха.

Ранее стало известно, что США развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа из-за кризиса в Нагорном Карабахе. В задачи данной группы будет входить оценка ситуации и поиск приоритетных потребностей в работе с региональными партнерами для предоставления помощи.

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    Максим Габриелян
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