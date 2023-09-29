49-летняя Кейт Мосс в прозрачном платье без белья привлекла внимание фотографов

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость была замечена на второй ежегодной церемонии вручения премии Albie Awards в Нью-Йорке. На мероприятие манекенщица пришла в прозрачном шифоновом платье люксового бренда Piferi, оформленном воротником и рюшами. Мосс решила отказаться от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Звезда дополнила образ туфлями на массивной подошве золотистого цвета, клатчем с сияющими стразами и серебряными браслетами.

Ранее папарацци сняли Кейт Мосс с сигаретой на улице, и ее внешний вид встревожил пользователей сети. Тогда манекенщицу запечатлели у итальянского ресторана в Лондоне во время семейного обеда.