Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:20, 29 сентября 2023Ценности

49-летняя Кейт Мосс в прозрачном платье без белья привлекла внимание фотографов

Фото: Gotham / FilmMagic / Getty Images

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость была замечена на второй ежегодной церемонии вручения премии Albie Awards в Нью-Йорке. На мероприятие манекенщица пришла в прозрачном шифоновом платье люксового бренда Piferi, оформленном воротником и рюшами. Мосс решила отказаться от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Звезда дополнила образ туфлями на массивной подошве золотистого цвета, клатчем с сияющими стразами и серебряными браслетами.

Ранее папарацци сняли Кейт Мосс с сигаретой на улице, и ее внешний вид встревожил пользователей сети. Тогда манекенщицу запечатлели у итальянского ресторана в Лондоне во время семейного обеда.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    Шойгу призвал страны СНГ наращивать военное сотрудничество

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости