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13:17, 29 сентября 2023Моя страна

Мастера колокольного звона приедут в Челябинск на фестиваль

Мастера колокольного звона приедут в Челябинск на фестиваль «ЗвонЧе» 1 октября

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Челябинске состоится фестиваль «ЗвонЧе», куда приедут мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Мероприятие откроется 1 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Там горожан ждет коллективное выступление мастеров. После этого они посетят и другие храмы, в том числе строящийся на северо-западе Христорождественский собор. Там звонари исполнят ансамблевый звон. Колокола будет слышно на расстоянии до 10 километров.

«У каждого звонаря есть свой стиль и почерк. Профессиональный звонарь может представить как традиционный звон, так и авторский. На наших колокольных концертах будет делаться упор на авторских звонах, раскрывающих индивидуальность каждого звонаря», — рассказал руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с учреждениями культуры протоиерей Андрей Гупало.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», где содержатся более 50 кошек и собак, подобранных на улице.

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    Карина Черных
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