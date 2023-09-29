Мастера колокольного звона приедут в Челябинск на фестиваль «ЗвонЧе» 1 октября

В Челябинске состоится фестиваль «ЗвонЧе», куда приедут мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Мероприятие откроется 1 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Там горожан ждет коллективное выступление мастеров. После этого они посетят и другие храмы, в том числе строящийся на северо-западе Христорождественский собор. Там звонари исполнят ансамблевый звон. Колокола будет слышно на расстоянии до 10 километров.

«У каждого звонаря есть свой стиль и почерк. Профессиональный звонарь может представить как традиционный звон, так и авторский. На наших колокольных концертах будет делаться упор на авторских звонах, раскрывающих индивидуальность каждого звонаря», — рассказал руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с учреждениями культуры протоиерей Андрей Гупало.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», где содержатся более 50 кошек и собак, подобранных на улице.