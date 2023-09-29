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07:05, 29 сентября 2023Мир

Байден указал на отсутствие у Путина «демократической косточки»

Белый дом: Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки» в теле

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден указал на отсутствие у его российского коллеги Владимира Путина «демократической косточки», сообщает пул Белого дома. Его слова передает РИА Новости.

Таким наблюдением американский лидер поделился во время выступления на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас. Отмечается, что его речь трудно было расслышать из-за прерывистого звука. В частности, как уточняет пул, Байден упомянул рекордное количество созданных рабочих мест. «И [говорил] о Путине, у которого, как он сказал, "нет демократической косточки в теле"», — добавил он.

Ранее глава США неоднократно критиковал президента России. Так, в марте прошлого года он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Кроме того, по убеждению Байдена, российский президент является «военным преступником».

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    Марина Совина
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