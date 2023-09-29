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10:13, 29 сентября 2023Из жизни

Чуть не потерявший дом электрик выиграл 59 миллионов рублей в лотерею

Daily Mail: чуть не потерявший дом из-за долгов мужчина выиграл AUD$962 тысячи

Фото: Mark Bialek / Globallookpress.com

Житель Австралии, который чуть не лишился дома из-за долгов, выиграл крупную сумму в лотерею. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний электрик из пригорода Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, рассказал, что после начала пандемии COVID-19 у него и жены возникли проблемы с деньгами. «В банке заявили, что мы можем потерять дом, и мы с женой нашли по второй работе, чтобы платить по счетам и обеспечивать детей», — поделился он печальными воспоминаниями.

Однако недавно мужчина решил принять участие в американской лотерее USA Mega Millions. 24 сентября он узнал, что выиграл 962 тысячи австралийских долларов (59,3 миллиона рублей). «Эта победа по-настоящему изменила нашу жизнь», — заявил австралиец.

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Устроители лотереи заявили, что очень рады, что их розыгрыш так помог находившейся в тяжелой ситуации семье.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Вместе с напитком она решила приобрести два лотерейных билета, которые оказались выигрышными.

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    Никита Савин
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