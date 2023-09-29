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04:42, 29 сентября 2023Наука и техника

Пересмотрена масса Млечного Пути

Astronomy and Astrophysics: построена самая точная кривая вращения Млечного Пути

Фото: Graham Holtshausen / Unsplash

Команда астрономов из Национального центра научных исследований (CNRS) и Парижской обсерватории пересмотрела массу Млечного Пути. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

Ученые изучили каталог данных с телескопа Gaia Европейского космического агентства (ESA). Третий выпуск каталога был опубликован в 2022 году, в нем описываются характеристики 1,8 миллиарда звезд. Авторы смогли построить самую точную кривую вращения для Млечного Пути и скорректировать его массу. Ранее определить кривую вращения именно нашей галактики было сложной задачей из-за местоположения Земли, не позволяющее точно идентифицировать движения и расстояния между звездами в галактическом диске.

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Они пришли к выводу, что общая масса Млечного Пути всего в двести миллиардов раз превышает массу Солнца. Это значительно меньше предыдущих оценок — примерно в четыре-пять раз. Кроме того, кривая вращения галактики нетипична: она не плоская по сравнению с другими крупными спиральными галактиками. На рубеже диска эта кривая начинает стремительно уменьшаться, что называется кеплеровским спадом.

В сентябре 2023 года сотрудники Манчестерского университета и Университета Виктории при помощи телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружили в ранней Вселенной множество похожих на Млечный Путь галактик.

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    Елена Апазиди
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