Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне

На Украине намерены провести мобилизацию, чтобы собрать к весне до 500 тысяч человек. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями».

По его словам, украинским войскам на запорожском направлении необходимо пополнить бригады и довооружиться. «На это время их активность уменьшится. Но они будут наносить удары с помощью поставляемого Западом оружия», — отметил он. Эксперт допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут атаковать ракетами и беспилотниками по российским объектам в тылу.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.