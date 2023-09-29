Минтранс оценил ситуацию с риском ареста самолетов ГТЛК за границей

Минтранс заявил, что риск ареста самолетов ГТЛК не повлияет на полеты за рубеж

Ситуация с лизингом самолетов у дочерних компаний Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не повлияет на выполнение международных рейсов российскими авиакомпаниями. Об этом ТАСС рассказали в Минтрансе России.

В ведомстве уточнили, что самолеты, которые подвержены рискам ареста при совершении международных рейсов, составляют около пяти процентов от всего воздушного парка российских авиакомпаний. «Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — заверили в Минтрансе.

Ранее Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям не летать в другие страны на воздушных судах ГТЛК. Существует риск ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. При этом есть исключения для рейсов в Турцию и Белоруссию.

Кроме того, ведомство собрало экстренное совещание по международным перевозкам. Руководителей российских авиакомпаний попросили собраться на мероприятии лично, подключиться к нему по видеоконференцсвязи не разрешили.