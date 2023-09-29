Экс-вокалистка The Pussycat Dolls пришла на концерт в прозрачном комбинезоне

Экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость пришла на концерт певицы Кайли Миноуг в Лондоне в кружевном комбинезоне, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье. Прикрыть обнаженные части тела она решила оверсайз-пиджаком черного цвета. В то же время в качестве обуви исполнительница выбрала высокие сапоги, а из аксессуаров на ней были золотые серьги.

На размещенных кадрах видно, что волосы Робертс распустила, сделав при этом макияж в нюдовых оттенках. В руках она держала небольшую сумку, улыбаясь фотографам на ковровой дорожке.

В августе британская певица и актриса Рита Ора пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити — в откровенном наряде. 32-летняя исполнительница посетила вечеринку на Ибице в честь 48-летия своего супруга, выбрав для выхода в свет прозрачное серое платье длины миди без рукавов и с глубоким разрезом, обнажавшим бедро. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.