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18:12, 29 сентября 2023Культура

Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии композитора

Директор фонда Пахмутовой опроверг новости о депрессии композитора
Александра Пахмутова

Александра Пахмутова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор фонда композитора Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг новости о ее депрессии. Его слова приводит РИА Новости.

«Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете... Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в "Лужники". (...) Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой... стараемся, Александру Николаевну во всем поддержать», — рассказал Малышко, подчеркнув, что народная артистка находится в хорошей физической форме.

Директор фонда Пахмутовой подчеркнул, что не понимает, откуда появились подобные слухи о состоянии 93-летней Пахмутовой. Он добавил, что пианистку поддерживают хирург Леонид Рошаль и певец Лев Лещенко.

Ранее сообщалось, что вдова лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, Александра Пахмутова якобы впала в депрессию после потери мужа, в браке с которым прожила почти 70 лет. Отмечалось, что ее переживания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому за состоянием пианистки следят врачи.

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    Сергей Равин
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