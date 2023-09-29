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10:11, 29 сентября 2023Мир

В Южной Корее назвали способ избавить Северную Корею от ядерного оружия

FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия

Фото: KCNA / Reuters

Сеул призывает Пекин заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия и пойти по пути к денуклеаризации Корейского полуострова ради обеспечения международной безопасности. О подобной идее газете Financial Times (FT) высказался южнокорейский министр по делам объединения Ким Ен Хо.

«Введенные [против Северной Кореи] санкции не работают — Китай и Россия до сих пор держат открытыми "черные ходы" для поддержки ядерной программы КНДР. Если Пекин продолжит позволять Северной Корее вести себя как необузданный жеребенок, это еще больше укрепит сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией», — предупредил он.

Министр добавил, что Сеул готов рассмотреть более решительные действия, если поддержка Пхеньяна со стороны иностранных партнеров «будет угрожать безопасности Южной Кореи».

Ранее Северная Корея закрепила в конституции политику экспоненциального роста ядерных сил, демонстрируя тем самым неповиновение требованиям США вернуться к переговорам, в ходе которых Пхеньян мог бы получить экономическую помощь в обмен на разоружение.

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    Виктория Кондратьева
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