Стоимость самой дорогой новостройки Москвы подсчитана в самолетах

«БЕСТ-Новострой»: самая дорогая новостройка в Москве стоит как два самолета

Самая дорогая новостройка в Москве сравнима по стоимости с двумя самолетами. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой» со ссылкой на подсчеты аналитической платформы bnMAP.pro.

На данный момент стоимость наиболее дорогого предложения на столичном рынке первичного жилья составляет 5,7 миллиарда рублей. Речь идет о квартире без отделки площадью более 800 квадратных метров рядом с храмом Христа Спасителя. Такая сумма превышает стоимость двух авиалайнеров SSJ-100. На начало 2023 года цена одного такого самолета составляла от 2,2 миллиарда рублей.

За 5,7 миллиарда также можно приобрести два футбольных клуба из первой десятки Российской футбольной премьер-лиги, которые имеют рыночную стоимость от 2,44 миллиарда рублей. Эти же средства позволят купить около 1670 самых бюджетных объектов в столице. Сейчас наиболее доступное предложение оценивается в 3,3 миллиона рублей — это апартаменты с отделкой в 10 квадратных метров в Нижегородском районе.

Ранее эксперты компании «Метриум» сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку в Москве. Они выяснили, что снимать жилье в столице дешевле.