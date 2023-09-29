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13:38, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

СБУ заочно предъявила обвинение командующему Силами спецопераций ВС России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил (ССО ВС) России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что им было предъявлено обвинение по статье 113 Уголовного кодекса республики («Диверсия»). В СБУ уточнили, что Флюстикову предъявили обвинение в связи с его работой в качестве командующего ССО ВС РФ, а Дюмину — в связи с его деятельностью в 2014 году на том же посту.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд дело против бывшего президента республики Виктора Януковича и еще трех человек. Их обвиняют в завладении земельным участком в лесу под Киевом.

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    Алевтина Запольская
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