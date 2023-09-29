На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

СБУ заочно предъявила обвинение командующему Силами спецопераций ВС России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил (ССО ВС) России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что им было предъявлено обвинение по статье 113 Уголовного кодекса республики («Диверсия»). В СБУ уточнили, что Флюстикову предъявили обвинение в связи с его работой в качестве командующего ССО ВС РФ, а Дюмину — в связи с его деятельностью в 2014 году на том же посту.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд дело против бывшего президента республики Виктора Януковича и еще трех человек. Их обвиняют в завладении земельным участком в лесу под Киевом.