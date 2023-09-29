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11:55, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заочно осудят Януковича

САП Украины передала в суд дело против Януковича о земельных участках

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд дело против экс-президента республики Виктора Януковича и трех человек, их обвинили в завладении земельным участком в лесу под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования (…) направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины и еще трех человек, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочной стоимостью более 22 миллиона гривен», — говорится в заявлении САП.

По версии следствия, в 2007 году в то время премьер Украины принял ряд решений, которые привели к выведению из госсобственности земельного участка лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства. Отмечается, что его сообщники содействовали передаче земли. В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, уточнили в САП.

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