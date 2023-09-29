Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:51, 29 сентября 2023Экономика

ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 31 марта 2024 года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Уточняется, что граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Кроме того, сохранен лимит на перечисление через системы денежных переводов: в течение месяца не более десяти тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Физические лица — нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

Ранее Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Это связано с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

    На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости