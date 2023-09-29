ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 31 марта 2024 года

Центральный банк (ЦБ) России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Уточняется, что граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Кроме того, сохранен лимит на перечисление через системы денежных переводов: в течение месяца не более десяти тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Физические лица — нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

Ранее Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Это связано с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.