В Российском городе девочка скончалась во время операции

В Саратове завели уголовное дело после смерти девочки во время операции

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей во время плановой операции в больнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, девочка поступила в больницу 7 сентября. По данным ведомства, родственники полагают, что она умерла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время следователями СК допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты необходимые медицинские документы, решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы в СЭЦ (судебно-экспертный центр) СК России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Предположительно, на фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось.