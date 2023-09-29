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16:11, 29 сентября 2023Россия

Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

МО России: ВСУ выводят 47-ю бригаду из-под Работино из-за отказа воевать

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят 47-ю бригаду из-под населенного пункта Работино из-за отказа воевать с российскими военными. О такой перегруппировке ВСУ сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, бригаду отправят в тыл. Причиной отказа воевать стали слишком высокие потери подразделения.

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«Осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», — рассказали в Минобороны.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.

Оружие России: на страже Родины
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    Марк Леонов
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