Спортивный юрист нашел плюсы в переносе слушаний по делу Валиевой

Юрист заявил, что перенос слушаний по делу Валиевой сыграет в ее пользу

Спортивный юрист Сергей Алексеев нашел плюсы в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) перенести слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «КП Спорт».

«То, что суд досконально проводит судебное следствие и внимательно относится к процессу, только в пользу Валиевой. Если бы был заготовленный проект политического решения, все произошло бы быстро», — заявил он. Алексеев добавил, что перенос является стандартной процедурой, так как решения не всегда принимаются за 2-3 дня.

28 сентября CAS отложил слушания по делу о применении допинга Валиевой. Новые заседания пройдут 9 и 10 ноября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.