В российском регионе отметят праздник пирога

Праздник пирога пройдет в шестой раз в Пскове

Праздник псковского пирога отметят в воскресенье, 1 октября, в региональной столице. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Гости мероприятия смогут принять участие в играх, мастер-классах, песнях и танцах, а также попробовать выпечку с разными начинками. Кроме того, псковичам предложено прийти со своей выпечкой и посоревноваться в конкурсе на лучший пирог.

«Организаторы конкурса преследуют цель сохранить преемственность поколений, историко-культурные традиции города и передать их детям», — сказано в сообщении. Известно, что посвященный пирогу праздник в Пскове пройдет уже в шестой раз.

Ранее сообщалось, что в Псковской области состоится первый луковый фестиваль. Участники смогут попробовать луковый пирог, посмотреть фильм о путешествиях, спеть песни в командной караоке-игре, поделиться яркими впечатлениями от походов, поездок, полетов и открытий за круглым столом, а также принять участие в конкурсе на самую большую луковицу.