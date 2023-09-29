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20:02, 29 сентября 2023Бывший СССР

На мэра Горловки совершили покушение

Военкор Сладков сообщил, что на мэра Горловки Приходько совершили покушение

Кадр: видео Telegram-канал «Сладков +»

В Донецкой народной республике (ДНР) на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«[Совершено] покушение на главу Горловки Ивана Приходько», — написал он, сопроводив публикацию видеозаписью с места произошедшего.

По словам журналиста, ему пришло сообщение от исполняющего обязанности главы администрации Горловки о нанесении двух ударов из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Проходько написал, что остался жив после обстрела.

Сладков подчеркнул, что атаку из HIMARS может предпринять только Украина, «другого следа нет». «Россия глав администраций украинских территорий не убивает», — указал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая. По его словам, на машины, припаркованные возле жилого дома, было сброшено взрывное устройство, взрывной волной посечены два автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Варвара Кошечкина
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